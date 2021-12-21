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    ABD’den vatandaşlarına: Ukrayna’ya seyahat etmeyin

    ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan Rusya tehdidini gerekçesiyle vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatten kaçınmaları uyarısında bulundu.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 04:12
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    ABD’den vatandaşlarına: Ukrayna’ya seyahat etmeyin

    ABD ile Rusya arasında NATO ve Ukrayna üzerinden gerilim artarkan, ABD tarafından Rusya'nın tepkisini çekecek bir adım daha geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede artan Rusya tehdidi, koronavirüs salgını ve bazı bölgelerde artan suç ve sivil huzursuzluk gerekçe gösterilerek, ABD vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

    "RUSYA, UKRAYNA'YA KARŞI ASKERİ HAREKATA HAZIRLANIYOR"

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “ABD vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı önemli bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki haberleri bilmelidir. ABD vatandaşlarına özellikle Ukrayna sınırları boyunca Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da ve Rusya’nın kontrolündeki doğu Ukrayna’da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az bir farkla bozulabileceği hatırlatıldı."

    ABD’den vatandaşlarına: Ukrayna’ya seyahat etmeyin #1

    ABD VATANDAŞLARINA "GİTMEYİN" UYARISI

    "Ukrayna’ya seyahat etmeyi seçen ABD vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’nın herhangi bir yerindeki askeri harekatının ABD Büyükelçiliğinin Ukrayna’dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardım da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğinin farkında olmalıdır."

    ABD’den vatandaşlarına: Ukrayna’ya seyahat etmeyin #2

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