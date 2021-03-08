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    ABD'den Yunanistan'a yeni silah hibesi

    ABD'den Yunanistan'a yeni silah hibesi

    ABD, Ege'deki askeri varlığını artırırken, Yunan ordusunu güçlendirmek için de silah yardımında bulunuyor.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 12:55
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    Washington’ın Atina’ya yeni hibe etmesi planlanan muhtemel silahların detayları paylaşıldı.

    ABD’nin Yunanistan’a hibe etmeyi planladığı silahlar arasında, 9 adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D saldırı helikopteri ,350 adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank, 60 adet MLRS paletli roketatar,120 adet M-109A5 paletli Obüs tipi tank, Μ-198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç bulunuyor.

    ZİYARET SONRASI NETLEŞECEK

    Washington’ın Yunanistan’a hibe edilmesi planlanan silahların teslimatının, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ABD ziyareti sonrası netleşeceği ifade edildi.

    ABDden Yunanistana yeni silah hibesi

    9 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPILMIŞTI

    ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yapmıştı.

    Öte yandan, Yunanistan ve ABD'nin nisan ayında yaklaşık 1,5 ay sürecek ve binlerce askerin katılacağı Batı Trakya tatbikatı öncesinde Dedeağaç'ta hareketlilik arttı.

    ABDden Yunanistana yeni silah hibesi

    TATBİKAT HAZIRLIĞI

    Nisan ayında başlayacak ve 150 saldırı helikopterinin kullanılacağı Batı Trakya’daki tatbikat öncesinde ABD kuvvetlerinin bölgeye asker ve askeri araçları yığmaya devam ettiği belirtildi.

    Yunanistan ve ABD, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (MCDA) 3 yıl içinde ikinci kez güncellemeye başladı.

    İlk kez 1990 yılında imzalanan, ardından 5 Ekim 2019'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın imzaladığı bir protokol ile güncellenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması; ABD'nin ülkedeki her askeri tesisi kullanmasına olanak vermiş, Girit'teki Suda Üssü'nün genişletilmesini, Stefanovicio, Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısının ABD'ye sağlanmasını ve Dedeağaç'a bir deniz üssü kurulmasını karara bağlamıştı.

    ABDden Yunanistana yeni silah hibesi

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