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    AB'de akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı onaylandı

    Avrupa Birliği ülkeleri, 2024 yılında satılacak elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirdi.
    • 24.10.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:15
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    AB'de akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı onaylandı

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde şarj kablosu kaosu sona eriyor.

    AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan düzenlemenin, üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

    Tüm cihazlar USB-C olacak

    Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

    2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

    Böylece tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

    Yeni cihaz alımlarında kablo ve şarj aleti satın almak gerekmeyecek.

    Mevcut kablo ve şarj aletleri farklı cihazlarda kullanılabilecek.

    2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak

    Düzenleme, 2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

    Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

    Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

    Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

    Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

    AB de akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı onaylandı #1


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