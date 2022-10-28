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    AB'de benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanıyor

    AB'de benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanıyor

    AB kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması konusunda mutabakata vardı.
    • 28.10.2022 - 08:49
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    Avrupa'da otomobil sektörünü yakından ilgilendiren emisyon konusundaki yeni çalışmalar hayata geçiriliyor.

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

    Otomobiller 2035'ten sonra sıfır emisyonlu olacak

    Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.

    Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak.

    Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

    AB de benzinli ve dizel otomobiller 2035 te yasaklanıyor #1

    2030'da yüzde 50 olacak

    2030 yılı emisyon düşürme hedefi de otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AP ve AB Konseyi arasında 2035 itibarıyla sıfır emisyonlu yeni otomobil satışları konusunda bugün sağlanan siyasi anlaşma, 2030 iklim hedefimize ulaşmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

    AB de benzinli ve dizel otomobiller 2035 te yasaklanıyor #2

    2050'de sıfır emisyon hedefi

    AB, 2050'ye kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

    Düzenleme, bu aşamadan sonra resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

    Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.


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