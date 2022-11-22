AB'deki şirketlerde, yöneticilerin yüzde 33'ü kadınlardan oluşacak

Şirket yöneticilerinin en az yüzde 33’ünün kadınlardan oluşmasını zorunlu kılan yasa teklifi, AP tarafından kabul edildi. Yasaya uymayan şirketlerin yönetim kurulları feshedilebilecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, şirket yönetimlerinde yeni dönem başlıyor… Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerdeki şirket yöneticilerinin en az yüzde 33'ünün kadınlardan oluşmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

Söz konusu yasaya göre; şirketler, yönetici kadrolarının en az yüzde 33'ünün cinsiyet temsili hakkında yılda 1 kez yetkili makamlara bilgi vermek zorunda kalacak.

Şirketler, hedefler gerçekleştirilmemişse nasıl ulaşmayı planladıklarını bildirmek zorunda olacak.

Yerine getirmeyenlere ceza verilecek

AA’nın haberine göre; Haziran 2026'ya kadar uygulamayı hayata geçiremeyen şirketlere para cezaları gibi etkili, caydırıcı ve orantılı cezalar getirilecek.

Küçük ve orta ölçekli şirketler kapsam dışı

Yasaya uymayan şirketlerin yönetim kurulları feshedilebilecek. Öte yandan 250'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler direktif kapsamı dışında tutuldu.

Kararın, 2 yılda uygulanması bekleniyor

AB Komisyonu, söz konusu teklifi 2012'de yapmıştı ancak Konsey, kararı 10 yıl kadar bloke etmişti.

Halihazırdaki süreçte karar, 17 Ekim'de Konsey tarafından onaylandı. AP'de kabul edilmesinin ardından karar, Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 20 günde yürürlüğe girecek.

Kararın üye ülkelerce 2 yılda uygulanması gerekiyor. 2021'de, AB'nin halka açık en büyük şirketlerindeki yönetim kurulu üyelerinin yalnızca yüzde 30,6'sı kadınlardan oluşurken, üye ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

Fransa'da bu oran, yüzde 45,3 iken Güney Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 8,5 olarak kaydedildi.