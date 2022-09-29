AB'den 8. yaptırım paketi: Rus tuvalet kağıdı yasaklansın

Moskova’ya yönelik AB kanadından yeni bir yaptırım paketi önerildi. Öneride tıraş ürünleri, sabun, diş ipi, deodorant ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin de ithalat yasağı listesinde olması istendi.

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Moskova’nın elini ticari olarak zorlaştırmak için ticari yaptırım düğmesine bastı…

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Rus karşıtı yaptırımların sekizinci paketi açıklandı.

Yeni yaptırım dalgası ile birkaç çelik ürününün ithalatının yasaklanmasının yanı sıra Rus petrolüne fiyat sınırı koyma üzerine de çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca, dış basında yer alan haberlere göre AB, sabun ve tıraş ihtiyacından tuvalet kağıdı ve deodoranta kadar Rus yapımı hijyen ürünlerinin ithalatını yasaklamayı önerdi.

“Sahte referandumları ve ilhakı kabul etmiyoruz”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki sahte referandumları ve herhangi bir ilhakı kabul etmiyoruz ve Kremlin'e bu gerginliğin daha da artmasını ödemeye kararlıyız." dedi.

Yaptırımlar, Rusya’yı 7 milyar eurodan mahrum edecek

Leyen'e göre, önerilen yaptırım paketinin Rusya'yı ek 7 milyar euro gelirden mahrum etmesi bekleniyor.