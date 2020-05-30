AB'den ABD'ye DSÖ kararını gözden geçir çağrısı

Açıklamada, koronavirüse karşı iş birliğinin şart olduğunun altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye "DSÖ ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

İkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak AB'nin DSÖ'ye olan desteğinin sürdüğünü vurguladı.

"VİRÜSÜ YENMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART" VURGUSU

Açıklamada, AB'nin öncülüğünde Dünya Sağlık Asamblesi'nde koronavirüs salgınına ilişkin mücadeleden alınacak derslerin bağımsız bir şekilde araştırılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Koronavirüsü yenmek için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ'nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı.

"ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİ ZAYIFLATACAK FAALİYETLERDEN KAÇINILMALI"

Açıklamada, tüm tarafların katılım ve desteğinin sürmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bu küresel tehdit karşısında ortak çözüm ve iş birliğimizi geliştirmeliyiz.

Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı. Bu bağlamda ABD'ye kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.