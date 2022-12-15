AB'den Bosna Hersek'in adaylık statüsüne onay

AB liderleri Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini onayladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirdi.

Adaylık statüsüne onay

AA'nın haberine göre, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirdi.

"Bosna Hersek'in geleceği AB'dedir"

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar. Bosna Hersek'in geleceği AB'dedir." ifadesini kullandı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Oliver Varhelyi de 12 Ekim'de "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu duyurmuştu.

AB'ye katılım sürecindeki ilk adım

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar alacak AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor.

Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.