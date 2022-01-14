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    AB'den Enver Raslan hakkındaki hapis kararına destek

    Dış İlişkiler Servisi, karara ilişkin "Suriye'de 'cezasızlıkla' mücadele, adalet ve hesap verebilirliği sağlama yolunda önemli bir adım" dedi.
    • AA
    • 14.01.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 16:19
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    AB'den Enver Raslan hakkındaki hapis kararına destek

    Suriye'de Esad rejiminin istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya giden Enver Raslan, 2019'da Berlin’de yakalanmıştı.

    Raslan, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı.

    ÖMÜR BOYU HAPİS

    23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

    Avrupa Birliği (AB), Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

    AB den Enver Raslan hakkındaki hapis kararına destek #1

    "DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE"

    AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, kararın "dönüm noktası niteliğinde" olduğu belirtildi.

    "Bu karar, Suriye'de devlet destekli işkenceye ilişkin dünya çapındaki ilk davanın bir parçası ve Suriye'de 'cezasızlıkla' mücadele, adalet ve hesap verebilirliği sağlama yolunda önemli bir adım." denilen açıklamada AB'nin gelecekteki yasal işlemlere yönelik olarak kanıt toplama çabalarını desteklediği vurgulandı.

    "DÜNYADA İLK"

    Açıklamada, AB'nin, Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi çağrısını yinelediği kaydedildi.

    Mahkemenin 58 yaşındaki Raslan ile ilgili kararı, "Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıyor.


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