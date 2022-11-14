AB’den İranlı 29 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararlar doğrultusunda İranlı 29 kişi ve 3 kuruluşu daha yaptırım listesine ekledi.

AB Dışişleri Bakanları, İran'a uygulanan yaptırımları genişletti.

İran'daki protestolarda meydana gelen insan hakları ihlalleri nedeniyle AB, yaptırım listesine 29 kişi ve 3 kuruluşu daha ekledi.

Mahsa Amini detayı

Yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların Mahsa Amini'nin ölümünde rolleri olduğu ve İran'daki protestoları şiddet kullanarak bastırdıkları belirtildi. Yaptırım listesine İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran Siber Polis Şefi Vahid Mohammad Naser Majid, Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumars Heidari, İran Kolluk Kuvvetleri (LEF) ve İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun (IRGC) bazı komutanları ve Amini’yi gözaltına alan ekibin 4 üyesi eklendi.

İran devlet televizyonu yayıncısı Press TV'yi tutukluların zorla itiraflarını üretmekten ve yayınlamaktan sorumlu olarak gören AB, İranlı bir bilişim şirketi ve Besic milis güçleriyle bağlantılı olan bir vakfa da yaptırım uyguladı.

Yaptırımlar çerçevesinde söz konusu kişi ve kurumlara seyahat yasağı uygulanacak, mal varlıkları dondurulacak ve AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon sağlaması yasaklanacak. İran’da baskı için ve telekomünikasyonu izlemek için kullanılacak techizatların ihracatının da yasaklandığı ifade edildi.





"Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir"



İHA'nın haberine göre, AB tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği ve üye devletleri, barışçıl protestoculara karşı yaygın ve orantısız güç kullanımını kınıyor. Bu haksız ve kabul edilemez. Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir ve bu hak her koşulda sağlanmalıdır. AB, İran'ı barışçıl protestoculara yönelik şiddetli baskıyı derhal durdurmaya, gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve internet erişimi de dahil olmak üzere ücretsiz bilgi akışını sağlamaya çağırıyor. Ayrıca AB, İran'ı ölü ve tutuklananların sayısını netleştirmeye, sorumlulardan hesap sormaya ve tüm tutuklulara gereken süreci sağlamaya çağırıyor. Mahsa Amini'nin öldürülmesi de bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı ve ölümünden sorumlu olduğu kanıtlanan herkes sorumlu tutulmalıdır" denildi.

İnsan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB'nin yaptırım uyguladığı İranlı kişi sayısı 126’ya ve kuruluş sayısı 11’e ulaştı.



