AB’den İranlı güreşçi Navid Afkari’nin idam edilmesine kınama

Avrupa Birliği, İranlı güreşçi Navid Afkari’nin 2018’deki protestolarda bir belediye çalışanını öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmesini kınadı.

İran’da, 2018 yılında bir belediye çalışanını benzin zammı protestoları sırasında bıçaklayarak öldürme suçundan yargılanan Navid Afkari’nin idam edilmesine Avrupa Birliği’nden tepki geldi.

"İNSANLIK DIŞI BİR CEZA"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, idamın AB’nin her durumda karşı çıktığı "acımasız" ve "insanlık dışı bir ceza" olduğunu ifade etti.

"Avrupa Birliği, istisnasız her durumda ölüm cezasına karşı çıkıyor" diyen Borrell, "İnsan hakları, İran’la ilişkimizin temel bir özelliği olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Borrell, "Tahran’daki yerel AB temsilciliği ve ayrıca bu son infaz gibi münferit davalar da dahil olmak üzere bu konuda İranlı yetkililerle görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, Afkari’nin idamını, "insan onuruna çirkin bir saldırı" şeklinde nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu 12 Eylül’de, Fars eyaletinde bir belediye çalışanını benzin zammı protestoları sırasında bıçaklayarak öldürme suçundan yargılanan Afkari’nin idam edildiğini duyurmuştu.

İranlı güreşçi Afkari’nin idam edileceği haberi daha önce sosyal medyada geniş yer bulmuş ve ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı güreşçiyi idam etmeyin" çağrısı yapmıştı.

Trump, "İran’ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari’yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari’nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.