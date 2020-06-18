AB'den İsrail'e ilhak uyarısı: İlişkilerimiz etkilenir

Tel Aviv'in tek taraflı adım atmaması gerektiğini vurgulayan Brüksel, aksi halde bölge istikrarının olumsuz etkileneceğini söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına, Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, İsrail'in ilhak planlarını değerlendirdi.

AB'nin bu konudaki tutumunun net olduğunun altını çizen Borrell, üye ülkelerin iki devletli müzakere edilmiş çözümü desteklediğine, ilhakın uluslararası hukuka aykırı bir davranış olacağı konusunda güçlü görüş bulunduğuna dikkati çekti.

"TEK TARAFLI DAVRANIŞLARDAN KAÇININ"

Borrell, "İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarını tek taraflı olarak ilhak anlamına gelecek davranışlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz." vurgusunu yaptı.

"FİLİSTİN'İ İŞGAL EDERSENİZ İLİŞKİLERİMİZ ETKİLENİR"

Bu ihtimalin, iki devletli çözüme zarar vereceği gibi bölge istikrarı ve İsrail'in Arap ülkeleriyle de ilişkilerine etki edeceğini kaydeden Borrell, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgal etmesi durumunda halihazırdaki yakın ikili ilişkilerimiz etkilenir." dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Borrell, AB'nin uluslararası ve AB hukuku uyarınca yükümlülükleri bulunduğuna dikkati çekerek, ilhakın gerçekleşmemesi için İsrailli yetkililerle irtibatın sürdüğünü bildirdi.

AB dışişleri bakanlarının, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile hafta başı görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiğini aktaran Borrell, iki devletli çözüm için uluslararası toplumla görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

ABD-ÇİN ÇEKİŞMESİ

Borrell, koronavirüs salgınıyla Çin ile ABD arasında rekabetin kızıştığına dikkati çekerek, "Avrupa, iki aktörle de ilişkilerini dengede tutmalı." dedi.

ABD ile ilişkilerin önemine işaret eden Borrell, "Mevcut ABD yönetimiyle bazı görüş ayrılıklarımızın bulunduğu açık. Buna rağmen olumlu diyaloğu her zaman tercih ediyoruz." diye konuştu.