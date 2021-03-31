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    AB’den KKTC’ye 9 bin 480 doz koronavirüs aşısı

    Pfizer-BioNTech ile AstraZeneca aşıları, KKTC'li yetkililere teslim edildi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:21
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    AB’den KKTC’ye 9 bin 480 doz koronavirüs aşısı

    Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) koronavirüs aşısı gönderdi.

    Brüksel tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 4 bin 680 doz Pfizer-BioNTech ile 4 bin 800 doz AstraZeneca aşıları bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ulaştı.

    AŞILAR TESLİM EDİLDİ

    Toplam 9 bin 480 doz koronavirüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

    AB’den KKTC’ye 9 bin 480 doz koronavirüs aşısı #1

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