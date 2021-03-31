AB’den KKTC’ye 9 bin 480 doz koronavirüs aşısı

Pfizer-BioNTech ile AstraZeneca aşıları, KKTC'li yetkililere teslim edildi.

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) koronavirüs aşısı gönderdi.

Brüksel tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 4 bin 680 doz Pfizer-BioNTech ile 4 bin 800 doz AstraZeneca aşıları bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ulaştı.

AŞILAR TESLİM EDİLDİ

Toplam 9 bin 480 doz koronavirüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.