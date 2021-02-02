AB'den Myanmar darbesine net tavır: Tüm seçenekler değerlendirilecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı "demokrasi için eldeki tüm seçeneklerin değerlendirilecek." dedi.

Myanmar'da gerçekleşen askeri darbe sonrası Avrupa Birliği tarafından sesler gelmeye devam ediyor.

Yüksek Temsilci Borrell, AB Konseyi adına yaptığı açıklamada, AB'nin Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınadığını hatırlatatı.

SEÇİM SONUÇLARI YOK SAYILAMAZ

Borrell, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerine atıfta bulunarak ülkenin demokrasiye geçişinde önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini, seçim sonucunun yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

HİLE İDDİALARA YASAL YOLLAR İLE ÇÖZÜLMELİ

Seçimdeki hile iddialarının yasal ve idari kanallarla çözülmesi gerektiğini ifade eden Borrell, AB'nin Myanmar halkının sivil ve demokratik geçiş sürecinde yanında olduğunu belirtti.

Borrell, gözaltına alınan yöneticilerin ve siyasetçilerin derhal serbest bırakılması, telekomünikasyonun yeniden işler hale getirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi, olağanüstü halin kaldırılması, meclisin açılması için Myanmar ordusuna çağrıda bulundu.

DEMOKRASİ İÇİN TÜM KARTLAR ORTADA

Borrell, "AB, üye ülkeler ile Myanmar vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını beklemektedir ve demokrasinin hakim kılınmasının sağlanması amacıyla elindeki tüm seçenekleri değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.