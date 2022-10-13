AB’den Rusya’ya olası nükleer saldırı yanıtı: Rus ordusunu imha edecek yanıtı olur

AB’den Rusya’ya olası nükleer saldırı yanıtı: Rus ordusunu imha edecek yanıtı olur

Ukrayna’ya yönelik Rusya’nın nükleer saldırı ihtimalini değerlendiren AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın Brugge kentinde AB Diplomasi Akademisi açılışında yaptığı konuşmada Rusya’nın nükleer tehdit söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin’in blöf yapmayı göze alamayacağını belirten Borrell, herhangi bir nükleer saldırıya verilecek olan cevabın Rus ordusunu imha edecek güçte olduğunu söyledi.

Borrell açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, blöf yapmadığını söylüyor. Putin, blöf yapmayı göze alamaz. Ukrayna'yı destekleyenler, AB, AB ülkeleri, ABD ve NATO da blöf yapmıyor.

“Nükleer bir yanıt olmayacak”

Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer bir yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak. Putin, blöf yapıyor olmamalı."





Rusya’nın yasa dışı ilhak kararı

AA’nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararının 143 ülkenin oyuyla kabul edilmesine değinen Borrell, "Sonuçtan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Borrell, ülkelerin yaklaşık yüzde 20'sinin ise çekimser oy kullanması nedeniyle endişe duyduğunu söyledi. Bu ülkelerin Rusya'ya bağımlılıkları nedeniyle çıkarları gereği bu yönde oy kullanmış olduklarını belirten Borrell, "Yine de sayı çok fazla." dedi.

Bu ülkelerin fikrini değiştirmek için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğine işaret etti.

Borrell, tahıl ihracatı ve gıda güvenliğine ilişkin, Karadeniz'de kontrol için bekleyen buğday yüklü gemilerin bir an önce geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.