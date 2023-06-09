AB'den Schengen vizesi açıklaması: Türkiye'ye özgü değil Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Hipper, vize değerlendirme süreçlerindeki gecikmeye ilişkin konuştu.

AA

Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranı artıyor.

Bu konuda gözler Brüksel'e çevrilmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, açıklama yaptı.

Hipper, başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

Düzenlediği günlük basın toplantısında tartışma konusu haline gelen meseleyle ilgili soruyu yanıtlayan Hipper, şöyle dedi:

Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil.

"Türkiye'ye özgü bir durum değil"

Hipper, diğer yandan koronavirüs salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil.

Üye ülkelerin yetkisi dahilinde

AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Schengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.