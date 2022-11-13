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    AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İstanbul’daki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
    • 13.11.2022 - 22:18
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    AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin mesaj yayınladı.

    Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile patlamayla ilgili taziyelerini sundu.

    "Düşüncelerimiz Türkiye halkı ve bu öğleden sonraki saldırının kurbanlarının aileleriyle birlikte"

    İHA'nın haberine göre Borrell, "İstanbul'dan korkunç haber. Düşüncelerimiz Türkiye halkı ve bu öğleden sonraki saldırının kurbanlarının aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    AB den Türkiye ye başsağlığı mesajı #1


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