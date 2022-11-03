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    AB'den Türkiye'ye Tahıl Koridoru teşekkürü

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesindeki rolleri dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'ye şükranlarını bildirdi.
    • 03.11.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:36
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    AB'den Türkiye'ye Tahıl Koridoru teşekkürü

    Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip, Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Tahıl Koridoru'nun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

    Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini." duyurmuştu.

    "AB, BM ve Türkiye'ye müteşekkirdir"

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine dönme kararındaki rolleri dolayısıyla BM ve Türkiye'ye müteşekkirdir." ifadesini kullandı.

    AB den Türkiye ye Tahıl Koridoru teşekkürü #1

    Rusya'yı suçladı

    Gıdanın asla bir savaş silahı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Borrell, Rusya'yı küresel gıda krizini tetiklemekle suçladı. Borrell, tahıl ihracatının krizi önlemede hayati önem taşıdığını vurguladı.

    AA'nın haberine göre Borrell, tüm tarafları Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını yenilemeye davet etti.

    AB den Türkiye ye Tahıl Koridoru teşekkürü #2


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