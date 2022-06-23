Petrol
109.53
-0.47%
Euro
18.2918
0.08%
Dolar
17.3689
0.09%
Altın
1.019
0.39%
Borsa
2552
0.34%
Bitcoin
363.402
1.95%
BTXN Coin
7.80
-3.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    AB'den Ukrayna ve Moldava kararı

    AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.
    • 23.06.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 21:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'den Ukrayna ve Moldava kararı

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

    Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklandı.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirdi.

    "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etti.

    Leyen: Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu tebrik ederek "Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi." ifadesini kullandı.

    Ukrayna, savaşın başlamasından 4 gün sonra başvurmuştu

    Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

    AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

    Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

    Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

    AB den Ukrayna ve Moldava kararı #1


    İlginizi Çekebilir

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye'ye seyahat kararımızı değiştireceğiz
    Gündem

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye'ye seyahat kararımızı değiştireceğiz

    Yurt içi piyasaların dikkati Merkez Bankası'nın faiz kararında
    Ekonomi

    Yurt içi piyasaların dikkati Merkez Bankası'nın faiz kararında

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir