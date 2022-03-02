AB'den Ukraynalılara geçici koruma verme hazırlığı

Rus saldırıları nedeniyle ülkeden kaçan Ukraynalılara yönelik adım atan AB Komisyonu, geçici koruma statüsü verilmesi için teklif hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukraynalılar için harekete geçti. Ülkeden kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi için teklif hazırlandı.

Komisyonun teklifine göre, AB'nin Geçici Koruma Yönergesi harekete geçirilecek. Böylece geçici koruma statüsü verilen Ukraynalılar AB ülkelerinde oturma izni alabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak, iş bulup çalışabilecek.

SOSYAL REFAH YARDIMI VERİLEBİLECEK

Ukraynalılara ayrıca sosyal refah yardımı, barınma yardımı ve geçim yardımı gibi imkanlar verilebilecek. Refakatsiz çocuklar da geçici koruma kapsamında yasal koruyucuların koruması altında olacak ve eğitim alabilecek.

UKRAYNALI OLMAYAN MÜLTECİLER DE FAYDALANABİLECEK

Ukraynalı olmayıp, mülteci olarak veya uluslararası koruma altında bu ülkede yasal olarak yaşayan ve kendi ülkesine dönme imkanı bulunmayan kişiler de AB'nin geçici koruma imkanından faydalanabilecek.

İLK AŞAMADA 1 YIL İÇİN VERİLECEK

Geçici koruma ilk aşamada 1 yıl için verilecek, daha sonra duruma göre iki kez 6'şar ay uzatılması mümkün olacak. AB Komisyonu, Ukrayna'daki duruma bağlı olarak uygulamanın durdurulmasını daha erken de teklif edebilecek. AB'nin Geçici Koruma Yönergesinin uygulanmasında formaliteler azaltılacak. Ayrıca üye ülkelerin yükü paylaşması amacıyla "dayanışma platformu" kullanılacak. Bunun koordinasyonunu AB Komisyonu yapacak.

SINIR KONTROLLERİ GEREKTİĞİNDE GEVŞETİLECEK

AB Komisyonu, Geçici Koruma Yönergesinin harekete geçirilmesi dışında AB sınır yönetimini basitleştirecek.

Ukrayna sınırında istisnai durumlarda sınır görevlileri belirli kişiler için kuralları geçici olarak gevşetebilecek.

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları da giriş koşullarını karşılamasa bile Ukrayna sınırından AB'ye alınacak. Bu kişilerin kendi ülkelerine gitme imkanları varsa geçiş için yardım yapılacak.

TEKLİF YARIN GÖRÜŞÜLECEK

AB Komisyonu'nun teklifinin AB Konseyi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. AB Konseyi'ni oluşturan üye ülkelerin çoğu, daha önce bu teklife sıcak baktıklarını belirtmişti.

Teklifin, yarın AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde üye ülkelerin içişleri bakanlarınca değerlendirilmesi bekleniyor.