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    AB'den Ukrayna'ya tarım ihracatı desteği

    Brüksel, Ukrayna ile sınır geçişlerini kolaylaştırma kararı aldı. Planın ayrıntıları belli olurken, işlem süreçlerinin de hızlandırılacağı kaydedildi.
    • 12.05.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:26
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    AB'den Ukrayna'ya tarım ihracatı desteği

    Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın ihracatına yardım için kolları sıvadı.

    Ukrayna, Rusya'nın saldırıları nedeniyle limanlarını kullanamıyor.

    AB Komisyonu, Kiev'in tarım ürünleri ihracatına yardımcı olmak üzere hazırladığı yeni planı açıkladı.

    Sınır geçişleri kolaylaştırılacak

    Buna göre, AB ülkeleri ile Ukrayna arasındaki sınır geçişleri kolaylaştırılacak ve AB ülkeleri sınır geçiş noktalarındaki prosedürler hızlandırılacak.

    Ukrayna'dan tarımsal ürün sevkiyatlarına öncelik verilirken, bu ülkeden AB ülkelerine tarım ürünleri gönderilmesi için ek tren vagonları ve kamyonlar temin edilmesi sağlanacak.

    AB ülkeleri, Ukrayna'dan gelen kamyonların hızla hareket edebileceği rotalar da belirleyecek.

    İşlem süreçleri hızlandırılacak

    Ukrayna'nın tarım ürünlerini demir yoluyla ihraç etmesi de kolaylaştırılacak. Sınır terminallerine tahıl yükleme araçları sevk edilecek ve işlem süreçleri hızlandırılacak.

    Öte yandan AB'deki mevcut tarım ürünü depolama kapasitesi değerlendirilecek ve buralarda Ukrayna ihracatının geçici olarak depolanması için çalışılacak.

    AB den Ukrayna ya tarım ihracatı desteği #1

    Limanlar savaş nedeniyle kullanılamıyor

    AA'nın haberine göre, normal şartlarda Ukrayna tahıl üretiminin yüzde 75'i ihraç ediliyordu.

    Ülke, tahıl ve yağlı tohum ihracatının yüzde 90'ını Karadeniz'deki limanlarından gerçekleştiriyordu. Savaş nedeniyle bu limanlar artık kullanılamıyor.

    Sınırda bekleme süresi 30 günü buluyor

    Halihazırda, Ukrayna'nın AB ülkeleriyle sınırında binlerce kamyon ve vagon bekliyor. Özellikle tren vagonlarının sınırda bekleme süresi 30 günü buluyor.

    Ukrayna'daki tren vagonlarının ölçüleri, AB demir yollarının ölçülerine uyumlu olmadığı için söz konusu tarım ürünlerinin aktarılması gerekiyor ve bu süreç de uzun zaman alıyor.,


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