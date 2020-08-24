AB'den üye ülkelere 81 milyar euro destek

AB Komisyonu, koronavirüs nedeniyle 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 81 milyar euro destek verilmesini teklif etti. Destek'ten en büyük payı ise 27 milyar euro ile İtalya alacak.

Koronavirüs salgınının Çin'den Avrupa'ya ulaşmasıyla İtalya salgının merkezi haline gelmiş ve kıtaya da bu ülkenen yayılmıştı.

Salgına hazırklıksız yakalanan İtalya'da sağlık sistemi çökmüş, yeterli tıbbi malzeme bulunamadığı için sağlık hizmetleri yeterli ölçüde verilememişti.

"AVRUPA PROJESİ ÇÖKEBİLİR"

Şimdiye kadar 35 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da salgının en etkili olduğu günlerde, Avrupa Birliği'nin İtalya'ya yeterli yardımları yapmaması tepkilere neden olmuştu.

İtalya'nın Avrupa içinde tartışmasız bir şekilde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği'ni sert bir dille eleştirmişti.

Conte, salgına karşı yeterli ve koordineli hareket edilmezse Avrupa projesinin çökeceği ifadelerini kullanmıştı.

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AB BAYRAKLARI YAKILMIŞTI

İtalya'da en üstmakamların yanında halk da birliğe tepki göstermişti.

İtalyanların, kendilerine yardım etmeyen AB’ye tepki olarak bayrak yaktığı görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı.

AB'nin İtalya'yı görmezden geldiği, her ülkenin kendi derdine düştüğü o kaotik günlerde Rusya, italyaya sağlık ekibi göndermişti.

EN BÜYÜK PAY İTALYA'YA

Tüm bu yaşananların ardından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulanan 15 üye ülkeye mali destek sağlanması için AB Konseyi'ne teklif sunulduğunu açıkladı.

Açıklanan destek paketinde en büyük payı 27 milyar euro ile İtalya aldı.

HANGİ ÜLKE NE KADAR ALACAK

Buna göre, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 27,4 milyar, İspanya'ya 21,3 milyar, Polonya'ya 11,2 milyar , Belçika'ya 7,8 milyar, Romanya'ya 4 milyar, Yunanistan'a 2,7 milyar, Çekya'ya 2 milyar, Slovenya'ya 1,1 milyar, Hırvatistan'a 1 milyar, Slovakya'ya 631 milyon, Litvanya'ya 602 milyon, Bulgaristan'a 511 milyon, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 479 milyon, Malta'ya 244 milyon ve Letonya'ya 192 milyon euro olmak üzere yaklaşık 81 milyar euro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

ÜLKELERİN EKONOMİSİNE GÖRE KREDİ TEMİNATI

Koronavirüs nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler AB Komisyonuna ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından 100 milyar euroluk kaynak toplayacak.

Bu fonla, AB Komisyonu üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu kredi sağlayacak.

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