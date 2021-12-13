AB'den Wagner'e yaptırım hazırlığı

AB Konseyi, Mali'ye yönelik yaptırım rejiminde değişiklik yaptı. Kısıtlayıcı önlemler, seyahat yasaklarını ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Avrupa Birliği (AB), Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner'e yönelik yaptırımlarda adım attı.

Mali'nin istikrarını tehdit eden kişi ve kuruluşlara, AB'nin özerk olarak yaptırım uygulamasını sağlayacak değişiklik kabul edildi.

KISITLAYICI TEDBİRLER MASADA

AB Dışişleri Bakanları toplantısı sürerken AB Konseyi, Mali'ye yönelik yaptırım rejiminde değişikliğe gitti.

Açıklamaya göre yeni rejim, AB'nin Mali'nin barışı, güvenliği ve istikrarını bozmaktan ya da ülkenin siyasi geçişine engel olmaktan sorumlu birey ve kuruluşlara özerk olarak kısıtlayıcı tedbirler sağlamasına imkan verecek.

YENİ ÇERÇEVE BELİRLENDİ

Kısıtlayıcı önlemler, kişilere yönelik seyahat yasaklarını ve kişilere ya da kuruluşlara ait varlıkların dondurulmasını içerecek. Ayrıca AB'de bulunan kişi ve kuruluşlar, listedekilere doğrudan ya da dolaylı yoldan fon sağlayamayacak.

Bugünkü karar, yalnızca AB'nin özerk tedbirleri için yeni çerçeveyi belirliyor. Henüz hiçbir kişi ya da kuruluş listeye alınmazken, bunun aşamalı olarak yapılacağı ifade edildi.

AB'NİN WAGNER'E YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Bugüne kadar, AB yalnızca Birleşmiş Milletler'in karar verdiği yaptırımları uyguluyordu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 15 Kasım'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Wagner'e karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmaya yönelik teknik çalışmalar olduğunu, bunlar sonuçlandığında AB'nin yaptırım rejimi çerçevesinde bir karar verileceğini söylemişti.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu'nda da 25 Kasım'daki bir oturumda vekiller, söz konusu grubun Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde işkence, tecavüz ve öldürme gibi pek çok suç işlediği, hukuken var olmayan bu şirketin hiçbir mensubunun yargılanamadığı ve Rusya'nın vekil gücü niteliğindeki bir suç örgütü olduğu yönündeki bulgularını dile getirmişti.

Oturumun ardından Wagner'e yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısı, oy çokluğuyla kabul edilmişti.