ABD'de yaşayan anne Cassie Walton, ülkede artan silahlı saldırılar nedeniyle alarma geçtiğini belirtti ve 5 yaşındaki çocuğuna, tedbir amacıyla kurşun geçirmez çanta aldığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletlerin'nin (ABD) Oklahoma eyaletinde yaşayan anne Cassie Walton'ın, son zamanlarda ülkede yaşanan silahlı saldırılar dikkatini çekti.

Cassie Walton, saldırılar karşısında tedbir olarak 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez sırt çantası aldı.

23 yaşındaki anne Cassie Walton, ayrıca bu yıl ilkokula başlayacak olan oğluna, okulunda bir silahlı saldırı düzenlenmesi durumunda neler yapması gerektiğine dair bir video hazırladı ve sosyal medyada paylaştı.

"Tetikçi yanındaysa tek kelime bile etmemelisin"



Walton'ın paylaştımı 7 milyondan fazla izlenirken annenin videoda, Spider-Man temalı kurşun geçirmez sırt çantası takan 5 yaşındaki oğluna savunma koçluğu yaptı.

Anne Cassie Walton, oğluyla konuşarak çantanın nasıl kullandığını gösterdiği ve çeşitli talimatlar verdi.

Walton, "Tetikçi yanındaysa tek kelime bile etmemelisin", "Eğer yapabilirsen okuldan kaçabildiğin kadar uzaklaşıyorsun, ardından annen seni bulacak" ifadelerinde bulundu.

ABD'li anne, 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez çanta aldı





"Oğlumun ne yapması gerektiği konusunda bir fikre sahip olmasını istedim"

Cassie Walton, ABD basınına yaptığı açıklamada, oğlu Weston'ın bu ay ilkokula başlayacağını ve Teksas, Uvalde'deki silahlı saldırı haberleriyle alarma geçtiğini söyledi.

Anne Walton, "Onun hazırlıklı olmasını ve bir durum ortaya çıkarsa ne yapması gerektiği konusunda bir fikre sahip olmasını istedim" şeklinde konuştu.

Okullara düzenlenen saldırışarda 21 kişi öldü

Bu yıl Mayıs ayında, ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti.

İHA'nın haberine göre; Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Texas'ta yer alan Uvalde'deki okula silahlı saldırıyı düzenleyen şahısın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ardından ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e çıkarmıştı.



