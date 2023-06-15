ABD'li askerin DEAŞ itirafı: Teröristlere yardım ettim 22 yaşındaki Bridges, New York'a saldırılar için DEAŞ'lılara öncülük etti. Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine saldırıların da yardım kapsamında olduğu ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Amerikan askeri, DEAŞ ile bağlantısını itiraf etti.

Ohio'da yaşayan Cole Bridges, Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine DEAŞ saldırısıyla ilgili suçlamaları kabul etti.

22 yaşındaki Bridges, hakkında açılan dava nedeniyle dün hakim karşısına çıktı. Bridges, hakkındaki, terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçlamasını kabullendi.

ABD'ye karşı DEAŞ'lılara rehberlik etti

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bridges'ın, 2019'da ABD ordusuna katıldığına ve o tarihten itibaren terör örgütü DEAŞ hakkındaki propagandaları internet üzerinden izlediğine işaret edildi.

DEAŞ mensuplarına New York'a ve Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine yönelik saldırılar için eğitim verdiği ve rehberlik ettiği de kaydedildi.

Savcı: Kötü niyeti ortaya çıkarıldı

New York Güney Mahkemesi Savcısı Damian Williams, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:

Savcılarımız ile FBI ve ABD ordusundaki ortaklarımız sayesinde Bridges'ın kötü niyeti ortaya çıkarıldı, şimdi kendisi, suçları için cezalandırılmayı bekliyor.

40 yıl hapis istemi

Kendi ülkesine karşı teröristlerle iş birliği yapan Cole Bridges'ın, 40 yıla kadar hapsi isteniyor.