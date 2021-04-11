ABD’li askerlerin yüzde 40’ı koronavirüs aşısı olmuyor

Kimi asker hükümetin aşıyı zorunlu kılmasını bekliyor kimisi de önce başkalarının aşı olmasını istiyor. Alerjisi olduğu için aşı yaptırmayanlar da var…

Deniz Kuvvetleri’nin paylaştığı verilere göre perşembe günü itibarıyla 75 bin 500 bahriyeli (yüzde 61,1) aşılanırken, 48 bin civarında askerse (yüzde 38,9) aşı olmayı reddetti.

Öte yandan, henüz 102 bin askere aşı sırası gelmedi.

Kuzey Karolina eyaletindeki önde gelen Deniz Kuvvetleri üssü Lejeune'de aşı olmayı reddeden askerlerin sayısının fazlasıyla yüksek olduğu öğrenildi.

YARISINDAN FAZLASI AŞI YAPTIRMADI

Burada koronavirüs aşısı yaptırma şansı verilen 26 bin 400 askerden 15 bin 100’ü aşı yaptırmamayı tercih etti.

Böylelikle askerlerin yaklaşık yüzde 57’sinin aşı olmadığı belirtildi.

SÖZCÜ KONUŞTU

Deniz Kuvvetleri sözcüsü Kelly Frushour, "Yaygın kabul gören koronavirüs aşısının pandemiyi atlatma konusunda bize en iyi seçeneği sunduğunu çok iyi anlıyoruz. Pandemiyle ilgili adım atmanın anahtarı aşıya ilişkin güven oluşturmak." dedi.

Frushour, askerlerin farklı nedenlerle aşı olmayı reddettiğini söyledi.

BAZI ASKERLER AŞININ ZORUNLU OLMASINI BEKLİYOR

Sözcü, bazı askerlerin önce başkalarının aşı olmasını istediğini, bazılarının hükümetin aşıyı zorunlu kılmasını beklediğini, bazılarının da aşıya karşı alerjisi olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bugün aşı olmayı reddedenler sonradan fikirlerini değiştirebilir" dedi.

ORDUNUN ZORUNLU HALE GETİRME YETKİSİ YOK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şimdilik sadece acil kullanım izni verdiği için ordu koronavirüs aşılarını zorunlu hale getirme yetkisine sahip değil.