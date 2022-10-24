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ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman oldu
4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 24.10.2022 - 11:55
- Güncelleme : 24.10.2022 - 12:24
ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu açıkladı.
4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.
Namaz videosu, milyonlarca kez izlendi.
Net serveti 3 milyon dolar
Tam adı Emory Andrew Tate olan boksör, 1 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar olduğu belirtilen Tate, 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okumasıyla da tanınıyor.
ABD'li boksör Andrew Tate'in namaz kılarken yayınlanan görüntüleri VİDEO
Anrew Tate'in şampiyonlukları
2009 - IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu (84.5 kilogram)
2011 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu (81.5 kilogram)
2013 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu (84,6 kg)
2014 - Enfusion Dünya Şampiyonu (90 kilogram)