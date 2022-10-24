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ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman oldu

ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman oldu

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.