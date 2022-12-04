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    ABD'li diplomattan Putin'e eleştri

    Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerinde samimi olmadığını aktardı.
    • 04.12.2022 - 09:29
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    ABD'li diplomattan Putin'e eleştri

    Rusya Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ediyor...

    ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Vladimir Putin'in Ukrayna ile barışın sağlanması konusunda samimi olmadığını söyledi.

    "Barış görüşmeleri konusunsa samimi değil"

    Nuland, "Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil. Diplomasi herkesin hedefi ama karşınızda istekli bir ortağa sahip olmalısınız. İster enerji saldırıları olsun, ister Kremlin'in söylemi ve genel tutumu olsun, Putin'in buna samimi veya hazır olmadığı çok açık.

    Benim burada asıl mesajım, Putin'in yeni bir barbarlık düzeyine ulaştığı, sivillerin evlerini elektrik, ısı ve sudan mahrum bıraktığı bu zor zamanda Ukrayna halkıyla dayanışma mesajıdır.

    ABD li diplomattan Putin e eleştri #1

    "Ukrayna kazanıyor, Putin kaybediyor"

    Ancak Ukrayna bu savaşı kazanıyor ve Putin kaybediyor. Siz Ukraynalılar hepimiz için savaşıyorsunuz ve Ukrayna'nın direnmesi ve kazanması için sizi destekliyoruz. Ukrayna'nın zaferi, özgürlüğün zaferi anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.


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