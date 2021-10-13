ABD’li fenomen Gabby Petito’nun öldürüldüğü ortaya çıktı

Nişanlısıyla karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ABD’nin Wyoming eyaletinde nişanlısıyla karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü YouTube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito’nun, ölüm nedeni tespit edildi.

Adli Tıp uzmanı Brent Blue, Petito’nun boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu söyledi.

AİLESİ YA DA POLİSE HABER VERMEDİ

Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Laundrie, 1 Eylül’de Florida’daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti.

NİŞANLISI ORTADAN KAYBOLDU

Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı.

Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle iş birliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu.

ŞİDDET İHBARI SONRASI POLİS ÇEVİRDİ

Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti.

Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti.

Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.