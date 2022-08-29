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    ABD'li futbolcu, araba soygununda vuruldu

    ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da oynayan Brian Robinson Jr., başkent Washington'da arabası çalınmaya çalışılırken silahla vurularak yaralandı.
    • 29.08.2022 - 07:35
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    ABD'li futbolcu, araba soygununda vuruldu

    Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Robinson Jr. kentin kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.

    2 kurşunla yaralandı

    AA'nın haberine göre; açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

    Soyguncular çocuk yaşta

    Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.

    ABD li futbolcu, araba soygununda vuruldu #1


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