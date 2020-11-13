ABD'li gazeteci Rivera: Trump, tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacak

ABD'li gazeteci Rivera: Trump, tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacak

Geraldo Rivera, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım." dediğini aktardı.

ABD'li gazeteci ve radyo programcısı Geraldo Rivera, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

"TÜM YASAL OYLAR SAYILDIĞINDA DOĞRU OLANI YAPACAĞIM"

Trump ile seçimler hakkında konuştuğunu anlatan Rivera, "Trump bana kendisinin realist bir insan olduğunu söyledi ve 'Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Rivera, Trump'ın şu anda tüm eyaletlerdeki oy sayım süreçlerinin bitmesini beklediğini kaydederek, "Trump her oy için savaşmaya hazır duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP USULSÜZLÜK İDDİASIYLA SONUÇLARA İTİRAZ EDİYOR

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın seçimleri kazandığı açıklanmıştı.

Ancak Donald Trump ekibi, seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla Pennsylvania, Arizona ve Georgia gibi eyaletlerde sonuçlara itiraz ediyor.