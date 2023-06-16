ABD'li gencin rubik küpü rekorunu kırdığı anlar ABD’li Max Park, rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya çapında rekora imza attı.

DHA

Dünya üzerinde kırılan rekorların kaydını tutan ve teyit amaçlı nihai otorite görevi yapan Guinness Dünya Rekorları, ABD’li 21 yaşındaki Max Park’ın Kaliforniya eyaletinde yapılan rekor denemesinde, 3x3x3 boyutlarındaki rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Yeniden almaya çalışacak

Önceki rekor, 3.47 saniye ile Çinli Yusheng Du'ya aitti. 5 yıldır rekoru elinde bulunduran Yusheng Du, yeni rekoru geçmek için çalışmalara başladı.

Rubik küpü, 1974 yılında Macar mimarlık profesörü Erno Rubik tarafından icat edildi ve öğrencilerine 3 boyutlu alanları öğretmek için bir alıştırma olarak kullandı.

1980’li yıllardan itibaren küp, dünya çapında popüler bir bulmaca oyunu haline geldi.