ABD'li ilaç şirketinin aşı adayı, İngiltere'de denemelere başladı

Denemeler kapsamında, vücutta virüsü etkisiz hale getiren antikorların canlandırılması hedefleniyor.

Amerikan Johnson&Johnson bünyesindeki Janssen ilaç şirketi, potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere'de başladı.

BBC'de yer alan habere göre, "Ad26COV2.S" adlı aşı adayının klinik denemelerinin nihai aşamasında 6 ülkede 30 bin kişi üzerinde yapılması planlanıyor.

HEDEF, VİRÜSÜ KÖRELTEN ANTİKORLARI CANLANDIRMAK

"Adenovirüs serotip 26" adı verilen bir virüs bileşeni içeren aşı adayı, koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan "çivi proteine" yapay ifade kazandırarak, vücutta virüsü körelten ve etkisizleştiren antikorları canlandırmayı amaçlıyor.

Çalışmaya önderlik eden İngiltere'nin Southampton Üniversitesi'nden Dr. Saul Faust, Pfizer ilaç şirketinin, Almanya'da yaşayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Biontech ile geliştirdiği koronavirüs aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 90 başarı sağlamasına ilişkin, "Çivi proteini hedef alan bir aşının başarılı olması çok iyi bir haber." ifadesini kullandı.

YAŞLILARA ÖNCELİK VERİLECEK

Kilinik denemede salgından daha fazla etkilenen yaşlılara ve etnik azınlıklara mensup bireylere öncelik vereceklerini belirten Dr. Faust, "Bu aşılardan hangisinin etkili olacağını ve kısa ve uzun vadeli bağışıklık sağlayabileceğini henüz bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

6 ÜLKEDE DAHA TEST EDİLECEK

Aşı adayının, üçüncü aşama denemelerde İngiltere ile birlikte 6 ülkede insanlar üzerinde test edilmesi planlanıyor.

30 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde ilk etapta 100 milyon, sonrasında 200 milyon doz, İngiltere ise 30 milyon doz satın almak için şirketle anlaşmaya varmıştı.