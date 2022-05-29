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    ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi

    ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi

    Amerika'da 3 bin dolar üzerindeki tedaviyi fazla bulan bir kadın, Türkiye'ye gelip 1 hafta tatil yapıp diş tedavisini de yaptırdı ve sadece bin 167 dolar harcadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 14:50
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    Amerika'da yaşayan genç bir kadın, kanal tedavisi için gittiği hastanede kendisinden 3 bin 99 dolar istenince araştırmalara başladı.

    Türkiye'nin sağlık konusunda oldukça uygun olduğunu gören kadın, durumu fırsata çevirdi.

    Türkiye'de 1 hafta tatil ve diş tedavisi

    807 dolara uçak bileti alarak İzmir'e gelen kadın, 1 haftalık otel konaklaması için de 200 dolar harcadı.

    1 hafta boyunca tatilini yapan Amerikalı kadın, kanal tedavisi için de 160 dolar harcadı.

    Böylece, 3 bin 99 dolar harcayıp sadece kanal tedavisi yapmak yerine İzmir'de 1 hafta tatil ve kanal tedavisini toplam bin 167 dolara yaptırdı.

    ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi ViDEO

    ABD li kadın kanal tedavisi için Türkiye ye geldi #1

    ABD li kadın kanal tedavisi için Türkiye ye geldi #2

    ABD li kadın kanal tedavisi için Türkiye ye geldi #3

    ABD li kadın kanal tedavisi için Türkiye ye geldi #4


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