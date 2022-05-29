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ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi

ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi

Amerika'da 3 bin dolar üzerindeki tedaviyi fazla bulan bir kadın, Türkiye'ye gelip 1 hafta tatil yapıp diş tedavisini de yaptırdı ve sadece bin 167 dolar harcadı.