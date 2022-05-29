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ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi
Amerika'da 3 bin dolar üzerindeki tedaviyi fazla bulan bir kadın, Türkiye'ye gelip 1 hafta tatil yapıp diş tedavisini de yaptırdı ve sadece bin 167 dolar harcadı.
- Haber Merkezi
- 29.05.2022 - 14:05
- Güncelleme : 29.05.2022 - 14:50
Amerika'da yaşayan genç bir kadın, kanal tedavisi için gittiği hastanede kendisinden 3 bin 99 dolar istenince araştırmalara başladı.
Türkiye'nin sağlık konusunda oldukça uygun olduğunu gören kadın, durumu fırsata çevirdi.
Türkiye'de 1 hafta tatil ve diş tedavisi
807 dolara uçak bileti alarak İzmir'e gelen kadın, 1 haftalık otel konaklaması için de 200 dolar harcadı.
1 hafta boyunca tatilini yapan Amerikalı kadın, kanal tedavisi için de 160 dolar harcadı.
Böylece, 3 bin 99 dolar harcayıp sadece kanal tedavisi yapmak yerine İzmir'de 1 hafta tatil ve kanal tedavisini toplam bin 167 dolara yaptırdı.
ABD'li kadın kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi ViDEO