Vücudunu dövmelerle kaplamaya başlayan 22 yaşındaki Milligan, iblis gibi görünmek istediğini söyledi.

ABD'de yaşayan Kierstyn Milligan, vücudunda yaptığı değişikliklerle dikkat çekiyor.

22 yaşındaki Milligan, yaşadığı değişim için şimdiye kadar yaklaşık 63 bin dolar harcadı.

"İBLİS GİBİ GÖRÜNÜYORSUN"

Dövmeler ve diğer çeşitli hamlelerle sıra dışı bir görünüme kavuşan Milligan, daha fazlasını istediğini söylüyor.

Milligan, insanların kendisine tepkisini anlatırken, "İblis gibi görünüyorsun, önceden çok daha güzeldin, iyi bir çocukluk geçirmemiş olmalısın gibi şeyler diyorlar." ifadesini kullandı. Milligan, bu yolda ilerlemek istediğini belirtti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYORLAR

Aynı zamanda kendisini "çok tatlı" bulanların da varlığından bahseden Kierstyn, fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla karşılaştığını kaydetti.

ABD'li kadın, vücut modifikasyonlarıyla görünümünü değiştirdi ViDEO