ABD'li komutan: Çin, Tayvan'a karşı savaşa hazırlanıyor

McMaster, "Şi Cinping, Çin halkını savaşa hazırlıyor" ifadesini kullandı.

ABD, Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilimi yakından takip ediyor.

Pekin yönetimi, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a zaman zaman müdahale edebileceğinin sinyallerini veriyor.

Emekli ABD ordusu Korgenerali ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Çin ordusunun Tayvan'a yönelik savaşa hazırlandığını söyledi.

ABD'li komutanın Pekin iddiası

CBS News yayınına katılan McMaster, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e işaret ederek, "Yaptığı açıklamalarda Tayvan'ı da dahil ederek Çin'i kendi bakış açısıyla yeniden bütünleştireceğini açıkça ortaya koydu. Hazırlıklar yapılıyor." dedi.

McMaster, Tayvan'da geniş çaplı bir savaşı önlemenin en iyi yolunun "caydırıcılık" olduğunu vurguladı.

"Şi Cinping, Çin halkını savaşa hazırlıyor"

Halihazırda savunmaya 1,6 trilyon dolardan fazla harcama yaptıklarını anlatan McMaster, ulusal güvenliğe daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini çünkü Çin ile savaşa yanıt vermenin "çok daha maliyetli" olacağını belirtti.

Aynı isim, "Çin, yalnızca ekonomik ve finansal açıdan değil, aynı zamanda fiziksel olarak, ordusuyla giderek daha saldırgan hale geldi. Bence asıl rahatsız edici olan, Şi Cinping'in Çin halkını savaşa hazırlıyor olması." diye ekledi.