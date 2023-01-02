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    ABD'li komutan: Çin, Tayvan'a karşı savaşa hazırlanıyor

    McMaster, "Şi Cinping, Çin halkını savaşa hazırlıyor" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 10:57
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:05
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    ABD'li komutan: Çin, Tayvan'a karşı savaşa hazırlanıyor

    ABD, Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilimi yakından takip ediyor.

    Pekin yönetimi, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a zaman zaman müdahale edebileceğinin sinyallerini veriyor.

    Emekli ABD ordusu Korgenerali ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Çin ordusunun Tayvan'a yönelik savaşa hazırlandığını söyledi.

    ABD'li komutanın Pekin iddiası

    CBS News yayınına katılan McMaster, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e işaret ederek, "Yaptığı açıklamalarda Tayvan'ı da dahil ederek Çin'i kendi bakış açısıyla yeniden bütünleştireceğini açıkça ortaya koydu. Hazırlıklar yapılıyor." dedi.

    McMaster, Tayvan'da geniş çaplı bir savaşı önlemenin en iyi yolunun "caydırıcılık" olduğunu vurguladı.

    ABD li komutan: Çin, Tayvan a karşı savaşa hazırlanıyor #1

    "Şi Cinping, Çin halkını savaşa hazırlıyor"

    Halihazırda savunmaya 1,6 trilyon dolardan fazla harcama yaptıklarını anlatan McMaster, ulusal güvenliğe daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini çünkü Çin ile savaşa yanıt vermenin "çok daha maliyetli" olacağını belirtti.

    Aynı isim, "Çin, yalnızca ekonomik ve finansal açıdan değil, aynı zamanda fiziksel olarak, ordusuyla giderek daha saldırgan hale geldi. Bence asıl rahatsız edici olan, Şi Cinping'in Çin halkını savaşa hazırlıyor olması." diye ekledi.


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