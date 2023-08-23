ABD'li komutan Kurilla, PKK/YPG işgalindeki kamplarda: Terör örgütü elebaşlarıyla görüştü General Kurilla, terör örgütünün kontrolündeki iki kampa gitti. CENTCOM "İnsani durumu denetledi" derken, söz konusu komutanın PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da bir araya geldiği belirtildi.

AA

ABD, sevkiyatlarla yardım sağladığı terör örgütü PKK/YPG ile temaslarını sıklaştırdı.

Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin ailelerinin bulunduğu kamplara gitti.

Kurilla'nın ziyaret ettiği kamplar, PKK/YPG'nin kontrolü altında yer alıyor.

ABD'li komutan PKK'nın kontrolündeki kamplarda

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın, 21 Ağustos'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiği ve belirtilen iki kampa gittiği aktarıldı.

Kurilla, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştü.

CENTCOM: 'İnsani durumu' denetledi

CENTCOM Komutanı'nın buradaki "insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini" denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Kurilla'nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.

Terör örgütü elebaşlarıyla görüştü

CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirildi.

İnsanlık dışı şartlarda yaşıyorlar

PKK/YPG, Haseke ilinde yer alan Hol ve Roj kamplarında, Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kamplarda, örgütün alıkoyduğu çoğu sivil on binlerce kişi insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Durum giderek kötüleşiyor

BM ve sivil toplum örgütleri, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişinin tutulduğunu ve insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor.