ABD’li Kongre üyesi Pete Sessions'ın KKTC'ye gitmesi Rum kesimini rahatsız etti KKTC'nin Amerikalı Kongre üyesi tarafından ziyaret edilmesi, Rum kesiminde alarma neden oldu. Yapılan açıklamada, ziyaretin 'yasa dışı' olduğu öne sürüldü.

ensonhaber.com ABD Cumhuriyetçi Kongre üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyarette bulundu. Sessions, Ercan Havalimanı'na inerek doğrudan KKTC'ye giden ilk Amerikalı Kongre üyesi olarak kayıtlara geçti. ABD'li Kongre üyesi, Tatar ile görüştü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sessions'ı kabul etti. Görüşmenin gündeminde KKTC'nin tanınması vardı. Tatar, uluslararası topluma ve ABD’ye, “Kıbrıs Türk tarafının iki devlet ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikasını tanıma” çağrısında bulundu. Kongre üyesi Sessions'ın KKTC topraklarında bulunması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız etti. Rum kesimi: KKTC'ye gitmesi yasa dışı GKRY Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sessions'ın KKTC'ye gidişinin "yasa dışı" olduğu savunuldu. Ziyarete gölge düşürme çabasına giriştiği görülen Rum kesiminin açıklamasında, "Uluslararası hukuk ihlal edildi. ABD, resmi konumundan saptı." şeklinde ifadeler kullanıldı. Tatar: Kıbrıs'ta yeni sayfa açma zamanı Ziyaret kapsamında açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi: Yarım asrı aşkın süredir federal zeminde yürütülen müzakereler, Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak gören Rum zihniyeti yüzünden tükendi.



Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açmanın ve iki halkın, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları’nın iş birliğine dayalı ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yan yana yaşayabilecekleri bir gelecek kurmanın zamanı geldi. Gözden Kaçmasın İngiliz milletvekili Wilson, KKTC'nin tanınmasını destekliyor Haberin Detayları