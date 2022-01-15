ABD’li Kongre üyesinden İsrail'e tepki

Ramallah kentinde 80 yaşındaki Filistinli Ömer Abdulmecid Esad’ın İsrail askerleri tarafından gözaltındayken öldürülmesine, ABD'nin Illinois eyaleti Temsilcisi Demokrat Marie Newman, tepki gösterdi.

ABD'nin Illinois eyaleti Temsilcisi Demokrat Marie Newman, Twitter hesabından İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın (80) öldürmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Newman, "İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinli-Amerikalıyı sürükleyip dövdüğü, yerde bıraktığı ve adamın daha sonra orada kalp krizinden öldüğüne dair haberlerden derinden rahatsızım." ifadesini kullandı.

Ayrıca Newman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın olaya ilişkin soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail'den olayla ilgili izahat istediklerini ve konunun detaylıca soruşturulması çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.

KELEPÇELENİP DARBEDİLDİ

İsrail askerlerinin Celceliye köyüne düzenledikleri baskında 80 yaşındaki Esad’ı önce gözaltına alıp kelepçeledikleri, daha sonra da darbettikleri ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti. Köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye götürülen Esad, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.