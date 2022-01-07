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    ABD'li Levra, kocasına inat vücudunu geliştirdi

    42 yaşındaki Levra, spor fikrinin eşi tarafından dikkate alınmamasının ardından hırs yaparak vücut geliştirdi. Yarışmalarda ödüllerin sahibi olan Levra, "Eskiden utangaçtım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:04
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    ABD'li Levra, kocasına inat vücudunu geliştirdi

    ABD'de yaşayan Wendy Levra, geliştirdiği vücuduyla dikkat çekiyor.

    Nevada eyaletinde yaşayan kişisel antrenör Levra, geçmişte ortaya attığı spor ve yeni yaşam tarzı fikrinin eski kocası tarafından alaya alındığını söyledi.

    KOCASI KÜÇÜMSEDİ

    Bunun üzerine 42 yaşındaki Levra, rekabetçi bir şekilde spor yapmaya başladı.

    Levra, o zamanki eşi tarafından yarışmalara katılma düşüncesinin gülünç karşılandığını söylerek, yer aldığı karşılaşmalarda ödüller kazandığını vurguladı.

    ABD li Levra, kocasına inat vücudunu geliştirdi #1

    EŞİNDEN AYRILDI

    Sigorta alanındaki işini bırakan ve eşinden ayrılan Levra, kişisel antrenör olmayı tercih ettiğini dile getirdi.

    Wendy Levra, "27 yaşındaki Sean O'flattery ile üç yıldır birlikteyim, uzun zaman önce spor salonunda tanıştık. Sean da vücut geliştirme tarzını benimsedi." ifadelerini kullandı.

    ABD li Levra, kocasına inat vücudunu geliştirdi #2

    "GÜNDE 6 ÖĞÜN YEMEK YİYORUM"

    Beslenme alışkanlığından bahseden Levra, "Günde 6 öğün yemek yiyorum ve çok fazla protein alıyorum. Yani tavuklu pilav, biraz balık, yumurta akı, bol sebze, biraz meyve gibi. Çok sağlıklı, temiz beslenme ve bol vitamin." diye konuştu.

    ABD li Levra, kocasına inat vücudunu geliştirdi #3

    "VÜCUT GELİŞTİRME BANA GÜVEN VERDİ"

    Mirror'ın haberine göre, Levra, vücut geliştirmenin kendisine güven verdiğini söyleyerek, "Eskiden utangaçtım. Bana yaklaşmadıkça insanlarla konuşmazdım." dedi.

    ABD li Levra, kocasına inat vücudunu geliştirdi #4


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