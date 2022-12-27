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    ABD'li milletvekili Santos'tan itiraf: Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den temsilci seçilen George Santos, eğitim geçmişi ve kökeni hakkında öne sürdüğü bilgilerin doğru olmadığını itiraf ederek, "Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum" dedi.
    • 27.12.2022 - 15:25
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    ABD'li milletvekili Santos'tan itiraf: Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Long Island ve Queens bölgeleri için temsilci seçilen George Santos, kendi eğitimi ve kökeni hakkında paylaştığı bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti.

    "Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım"

    Yahudi seçmenlerden oy almak için kendisini yahudi kökenli olarak tanıttığını söyleyen Santos, Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olmadığını da belirterek, "Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur" dedi.

    Demokratlar istifaya çağırdı

    İHA'nın aktardığına göre Santos'un kökeni ve eğitim geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf etmesinin ardından demokratlar, George Santos'u görevinden istifa etmeye çağırdı.

    ABD li milletvekili Santos tan itiraf: Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum #1


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