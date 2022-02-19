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    ABD'li öğretmen öğrencilerine spermli kek yedirdi

    Eski kocasıyla iş birliği yaparak öğrencilerine spermli kek yediren öğretmen Cynthia Perkins, 41 yıl hapis cezası aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 15:51
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    ABD'li öğretmen öğrencilerine spermli kek yedirdi

    ABD, skandal bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Louisiana'da öğretmenlik yapan Cynthia Perkins'in, kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdiği ortaya çıktı.

    Başlangıçta tüm iddiaları reddeden kadın sonunda ise suçunu itiraf etti.

    TECAVÜZ, CİNSEL SALDIRI...

    Çocuk pornografisi, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını da kabul eden Perkins, tüm olanları eski yüksek rütbeli bir SWAT polis memuru olan eski kocasıyla beraber yaptığını söyledi.

    41 YIL HAPİS YATACAK

    150 ağır suçla karşı karşıya olan çiftten Perkins, mahkeme kararıyla 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    ABD li öğretmen öğrencilerine spermli kek yedirdi #1

    ABD li öğretmen öğrencilerine spermli kek yedirdi #2

    ABD li öğretmen öğrencilerine spermli kek yedirdi #3


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