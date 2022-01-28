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    ABD'li pilot kilosu yüzünden uzaya gidemedi

    SpaceX’in Eylül 2021'de ilk defa 4 “amatör astronotu” yörüngeye gönderdiği uzay yolculuğuna hak kazanan ABD'li pilot Kyle Hippchen, fazla kiloları yüzünden diskalifiye oldu.
    • AA
    • 28.01.2022 - 10:27
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    ABD'li pilot kilosu yüzünden uzaya gidemedi

    Delta Havayolları pilotu Kyle Hippchen, Associated Press'e (AP) konuşarak  2021'deki uzay seyahatine hak kazandığını anlattı.

    KİLO BARAJINA TAKILDI

    Konuyla ilgili bir e-posta aldığını ve çok sevindiğini söyleyen Kyle Hippchen, küçük harflerle belirtilmiş şartname bölümünde kilo barajıyla karşılaştı.

    "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

    Ağırlığının 150, uzay yolculuğu için üst limitin ise 113 kilo olduğunu belirten Hippchen o an yaşadıklarını, "Çok acıtıcıydı. Delicesine hayal kırıklığına uğradım. Ama olan bu." sözleriyle ifade etti.

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    37 KİLO VEREBİLSEYDİ UZAYA GİDECEKTİ

    43 yaşındaki Amerikalı, 6 ay gibi bir sürede 37 kilo veremeyeceğini düşünerek hakkını 1990'larda eğitim gördüğü Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nde beraber okurken aynı odayı paylaştığı arkadaşı Chris Sembroski'ye hediye etti.

    Uzun süre bu bilgiyi çok yakınları hariç hiç kimseyle paylaşmayan Hippchen, Eylül 20201'de Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmanın hemen öncesinde arkadaşı Sembroski'nin kendisini uzay aracındaki telefondan arayıp son bir kez minnettarlığını ilettiği bilgisini paylaştı.

    ÇEKİLİŞTE ÇIKAN DİĞER İSİMLER

    Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Eylül 2021'de, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefere katılanlar arasında, milyarder iş adamı Jared Isaacman, Hayley Arceneaux ve Sian Proctor ile birlikte 42 yaşındaki veri mühendisi Chris Sembroski de yer almıştı.

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