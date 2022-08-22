ABD'li Senatör Menendez, Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı

Yine Ankara'yı hedef alan Menendez, "NATO müttefiki gibi davranmalılar" dedi. Menendez, Türkiye'nin rotasını değiştirmesi gerektiğini savundu.

ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez, Türkiye karşıtı demeçlerine bir yenisini ekledi.

Daha önce S-400'ler üzerinden Türkiye'yi eleştirmeye çalışan ve "Türkiye, Rusya ile askeri iş birliğini terk etmeli" diyen Menendez, Yunanistan basınından Kathimerini'ye konuştu.

Türkiye'yi hedef aldı: NATO müttefiki gibi davranmalı

Menendez, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye'nin askeri ittifaktaki varlığını sorgulayıcı ifadelere imza attı.

Amerikalı Senatör, "Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmalı." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin rotasını değiştireceğini umuyorum"

Menendez, "Türkiye'nin bölgedeki yapıcı ortak olarak rotasını değiştireceğini ve NATO'ya karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alacağı yönündeki haberlere ilişkin bir soru üzerine Menendez, şöyle dedi:

"S-400 alırlarsa F-16 satışını destekleyemem"

"Türkiye'nin Rus S-400 sistemini daha fazla satın almayı düşündüğüne dair haberler beni derinden endişelendiriyor.

O zamana kadar Amerikan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını veya transferini destekleyemem."

S-400'ler konusunda açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam ediyor." diyerek söylentilere noktayı koymuştu.

"Yunanistan'a karşı provokasyon yapılıyor"

Ankara'nın yeni doğalgaz çalışmalarını nasıl değerlendirdiği de sorulan Menendez, "Türkiye, Yunan karasularına ve hava sahasına yönelik provokasyonlarını ve saldırılarını durdurmalı." şeklinde sözler sarf etti.

"Maraş'taki faaliyetler kabul edilemez"

Öte yandan Robert Menendez, Türk askerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu öne sürerek, "Kıbrıs'taki bu statüko kabul edilemez. Türkiye'nin Maraş'taki faaliyetleri kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok kararına doğrudan aykırı." dedi.