ABD'li Senatör: Putin'i ortadan kaldırın

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine twitterdan bir paylaşımda bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

"SAVAŞI DURDURMANIN TEK YOLU PUTİN'İ ORTADAN KALDIRMAK"

Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAN İZOLE EDİLMEK İSTEMİYORSANIZ, HAREKETE GEÇİN"

Olanları düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz." çağrısında bulundu.

Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.