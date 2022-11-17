Yunan yanlısı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye herhangi bir F-16 satışına onay vermeyeceğini açıkladı.

Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye adeta nefret kustu.

ABD'deki ara seçim sonuçlarının resmileşmesi sonrasında harekete geçen Yunan yanlısı ABD'li siyasi isimler, Türkiye'yi hedef tahtasına koydu.

Türkiye karşıtı açıklamalar yapmaya başlayan siyasetçilerden biri olan Bob Menendez, Chicago'da katıldığı bir programda skandal açıklamalara imza attı.

"Türk askeri, Kıbrıs'tan ayrılsın"

Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı platformda konuşan Menendez, Kıbrıs'tan bütün Türk askerlerinin ayrılması gerektiğini ifade etti.

F-16 konusunu gündeme getiren Menendez, "Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım." dedi.

"Daha yapacak işlerimiz var"

Bir süre önce, Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, "Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var." dedi.

ABD'li Bob Menendez, Türkiye'yi hedef aldı VİDEO



"Türkiye'ye F-16 satışına onay vermeyeceğim"

Menendez, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerine F-16 savaş jetleri vermemeli. Bütün bölgede saldırganlığı bırakmadan Türkiye'ye herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim. Kendi komşusuna karşı hareket eden bir ülkeyi ödüllendirmemelisiniz." dedi.

Menendez sözlerini, "Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs Adası'ndaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım." ifadesiyle bitirdi.