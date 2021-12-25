ABD’li sörfçü, köpek balığı saldırısında öldü

Köpek balığı tarafından saldırıya uğrayan 31 yaşındaki ABD’li sörfçü hayatını kaybetti. Polis, köpek balığını arama çalışmalarını sürdürüyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Morro Strand plajında sörf yapan 31 yaşındaki bir kişi, köpek balığı saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, sörfçüye büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğini tahmin ediyor.

YÜZÜSTÜ BULUNDU

Morro Liman Müdürü Eric Endersby yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin yakınlarda bulunan başka bir sörfçü tarafından yüzüstü olarak bulunarak sudan çıkartıldığını ifade etti.

Saldırının, 10.35 civarında meydana geldiğini söyleyen yetkililer, sörfçünün sudan çıkarıldıktan sonra yapılan sağlık müdahalelerine tepki vermediğini ve olay yerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

KÖPEK BALIĞI ARANIYOR

Endersby, saldırının yakın zamanda meydana geldiğini söylerken, ekiplerin olayın yaşandığı bölgede köpek balığını arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Noel tatilinde yaşanan olay sonrası duygularını ifade eden Endersby, “Özellikle saldırının gerçekleştiği zaman ele alındığında, açıkçası bu çok trajik, hepimiz çok üzgünüz. Aileye taziyelerimizi iletiyoruz.” dedi.

HALKA “24 SAAT UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Saldırı sonrasında halka, 24 saat boyunca sudan uzak durulması çağrısında bulunuldu.

ABD’de bu yıl 41 köpek balığı saldırısı olduğu bilinirken, bu sayının dünya çapında 80 olduğu da öğrenildi.