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    ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri düşüş gösterdi

    ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin kasımda düşüş gösterdiğini bildirdi.
    • 12.12.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 20:58
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    ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri düşüş gösterdi

    New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı.

    Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde 0,7 puan azalışla yüzde 5,2'ye geriledi.

    Geçen yılın ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye inen kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti.

    Orta vadeli enflasyon beklentisi azaldı

    Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 3'e indi. Orta vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

    Hanehalkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de aynı dönemde yüzde 7'den yüzde 6,9'a geriledi.

    Söz konusu dönemde konut fiyatlarındaki artış beklentisi düşüş göstermeye devam ederken, iş gücü piyasası ile hanehalkının gelir artışına ilişkin beklentiler güçlendi.

    ABD'de kasım ayı enflasyonu yarın açıklanacak

    ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti. Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıkmıştı.

    ABD'de yarın açıklanacak kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,3 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde.

    ABD li tüketicilerin enflasyon beklentileri düşüş gösterdi #1


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