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    ABD'li yetkililer: Düşen füze Ukrayna'ya ait gibi görünüyor

    Polonya tarafına düşen füzeye ilişkin açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer, füzenin Ukrayna'ya ait olabileceğini ifade etti.
    • 16.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:48
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    ABD'li yetkililer: Düşen füze Ukrayna'ya ait gibi görünüyor

    Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne dün akşam saatlerinde düşen füzenin kaynağının önce Rusya olduğu iddia edilse de konu hakkındaki belirsizlik sürüyor…

    Associated Press'e konuşan ABD’li üst düzey yetkililere göre; ilk bulguların, Rusya füzesini engellemek amacıyla atılan Ukrayna füzesi olabileceği işaret edildi.

    Yetkililer, ilk bulguların füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.

    Rusya, ‘kasıtlı provokasyon’ olarak nitelendirdi

    AA’nın haberine göre; Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen, kaynağı bilinmeyen bir füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

    ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.


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