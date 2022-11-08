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    ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli

    ABD'de ara seçime günler kala yapılan anketlerde "siyasi şiddet endişesi" ön plana çıktı.
    • 08.11.2022 - 00:55
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    ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli

    Politico-Morning Consult tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından kaygı duyduklarını belirtti.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yönelik saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra ve ara seçime günler kala gerçekleştirilen anket çalışmasında, Demokratların yüzde 88'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 76'sı ülkede siyasi şiddetin artmasından endişe ettiğini söyledi.

    Yüzde 58'i Trump'ı sorumlu görüyor

    Katılımcıların yüzde 58'i bundan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu gördüğünü dile getirdi. Bunun yanı sıra, sosyal medya platformları, medya ve haber sunucuları da sorumlular arasında gösterildi.

    Ankete katılanların yüzde 83'ü, siyasi şiddet faillerinin yapacağı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor.

    Başka anketlerde de benzer sonuçlar çıkmıştı

    Washington Post-ABC Haber tarafından 4 Kasım'da gerçekleştirilen ankette, "Ülkedeki partizanlığın, siyasi güdümlü şiddet riskini arttırmasından ne kadar endişe ediyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88'i "çok endişeli" veya "kısmen endişeli" şeklinde görüş belirtmişti.

    Ankete katılan Demokratların yüzde 95'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 87'si siyasi şiddetin artmasından "çok" veya "kısmen" endişeli olduğunu kaydetmişti.

    Ara seçim öncesi ABD medyasında da ülkede siyasi anlaşmazlıklar yüzünden şiddet hadiselerinin yaygınlaşabileceğine dair haberler kısmi artış göstermişti.

    ABD lilerin yüzde 80 i siyasi şiddetin artmasından endişeli #1


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